Hauptversammlungs-Marathon Wie ich versuchte, an einem einzigen Tag an 27 Hauptversammlungen teilzunehmen

Dieser Mittwoch ist für Aktionäre in Deutschland Großkampftag. So viele Hauptversammlungen finden dieses Jahr an keinem anderen Tag statt. Das Deutsche Aktieninstitut, die Interessenvertretung der börsennotierten Unternehmen, findet das nicht so schlimm. Dank der virtuellen Hauptversammlung (vHV) könnten Aktionäre ja an mehreren Terminen gleichzeitig teilnehmen – ein Fortschritt!