Die Renditen an den Anleihemärkten haben als Reaktion auf die Fed weder eine neue Richtung eingeschlagen noch sind sie in neue Höhen vorgedrungen. Mehr noch: Mit Werten zwischen 1,35 und 1,55 Prozent pendeln sie schon seit Wochen deutlich unterhalb den diesjährigen Spitzen, die bei 1,75 Prozent lagen. Der von vielen Beobachtern beschriebene Zinsanstieg findet, jedenfalls wenn es um die Tendenz seit Oktober geht, an den Anleihemärkten gar nicht statt. Auch bei den in Europa dominierenden Bundesanleihen sind die Renditen mit minus 0,36 Prozent deutlich unter den diesjährigen Spitzen um minus 0,1 Prozent.