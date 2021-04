Nach längerer Stagnation dürfte Henkel in diesem Jahr wieder auf Wachstumskurs gehen. Die Kerngeschäftsbereiche von Henkel bieten Investoren einen vielversprechenden Mix: Industriekleber profitieren von der robusten Bauwirtschaft, die durch Infrastrukturinvestitionen am Laufen gehalten wird. Reinigungs- und Waschmittel werden durch Corona beflügelt. In der Pflegesparte sollte durch die neue Führung ebenfalls eine Belebung eintreten. Dass nach dem Ausscheiden von Beiersdorf aus dem Dax nun Henkel der einzige Konsumchemiker in der Aktien-Bundesliga ist, dürfte auch kein Nachteil sein. Entsprechend ausgerichtete Investorengelder können sich nun auf Henkel konzentrieren. Am 6. Mai kommen Quartalszahlen. Der jüngste Anstieg der Aktie über die Hürde von 92 Euro war ein gutes Vorzeichen. Fallen die Zahlen passabel aus, liegen die nächsten Kursziele bei 110 bis 115 Euro.