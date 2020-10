Vorsprung durch Tempo Diese 7 Aktien chinesischer Internetriesen haben Potenzial

Billionenmarkt E-Commerce



Mittlerweile werden in China 36 Prozent der Einzelhandelsumsätze online abgewickelt. So hoch ist der E-Commerce-Anteil nirgendwo sonst auf der Welt. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind das 1900 Milliarden Dollar – mehr als dreimal so viel wie in den USA, wo der E-Commerce-Anteil an den Einzelhandelsumsätzen 16 Prozent beträgt.