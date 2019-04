Für Deutschlands Zukunft? Warum deutsche Europapolitik nichts als Geschwätz ist

Das Problem ist allerdings, dass aus dieser banalen Erkenntnis in der Praxis fast nichts folgt. Die Euro-Einführung vor 20 Jahren war das letzte große europäische Zukunftsprojekt. Die derzeitige Kanzlerin will auch aus Furcht vor der AfD und der eigenen Fraktion lieber gar nichts mehr von Eurovisionen wissen. Und der deutsche Finanzminister macht sich in der Gegenwart bestenfalls noch Gedanken über eine europäische Arbeitslosenrückversicherung.



Mindestens genauso schlimm, wie der Mangel an Zukunftsideen, ist der ständige Rückfall der deutschen Politik in die nationale Kleinstaaterei. Das stete Beschwören Europas entpuppt sich dann als beredtes Geschwätz.



Das zeigte sich zuletzt bei der Diskussion um die Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank. Dass die deutschen Institute, die nach Meinung von Experten beide ihre besten Zeiten hinter sich haben, nach dem Willen der Politik fusionieren und einen nationalen Champion (auf Krücken) bilden sollten, folgte der Logik: Weder die eine noch die andere Bank soll von bösen Ausländern gekauft werden. Nicht, dass Noch-Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing am Ende irgendein Vorstandsmitglied der Banque allemande de Francfort wird oder jemand im Führungsgremium der Unicredit den Commerzbank-Claim „Die Bank an Ihrer Seite“ mit den Worten „Non capisco“ einstellt.