Doch nicht nur in den Filialen brummte das Geschäft. So legte das Onlinegeschäft in den ersten sechs Monaten des Jahres wegen der Pandemie konzernweit um zwei Drittel zu – wenn man so will, ist Hornbach also auch ein Gewinner der Corona-bedingten Digitalisierung. Am Aktienkurs der Hornbach-Baumarkt AG lässt sich der Boom besonders deutlich ablesen: Vom Tief Mitte März schoss die Notierung des in den späten 60er-Jahren gegründeten Unternehmens förmlich nach oben, um mehr als den Faktor drei legte das Papier seitdem zu. Im Zuge dieser Rally ist Hornbach mittlerweile mit rund anderthalb Milliarden Euro an der Börse bewertet.