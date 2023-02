Chainlink-Kurs aktuell Chainlink: Die Datenpost der Kryptoszene

Anders als bei vielen anderen Kryptowährungen werden die neuen Token nicht erst geschürft, sondern sie existieren bereits und werden erst nach und nach in Umlauf gebracht. 2017 wurden während einer Crowdfunding-Aktion 35 Prozent des Angebots verkauft. Der Rest ging an das Chainlink-Team für künftige Entwicklungen und an die Netzwerkknoten, um dort einen Anreiz für das dezentrale Oraclenetzwerk zu schaffen.