Ether (ETH) Erneuter Kursrücksetzer - Lohnt ein Investment in Ethereum?

Wie am gesamten Markt für Kryptowährungen gilt auch für Ethereums digitalen Vermögenswert: Verlässliche Kursprognosen gibt es nicht. Immer wieder musste die Nummer zwei der Kryptowährungen zuletzt im Sog von Kursverlusten an den Aktienmärkten Federn lassen. Ende September 2021 etwa verlor Ether zunächst knapp zehn Prozent, nachdem die Schieflage des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande an den Börsen für Turbulenzen gesorgt hatte. Dann äußerte sich die chinesische Zentralbank kritisch zu Digitalwährungen – und der Kurs sackte um weitere sieben Prozent ab. Davon hat sich der Kurs allerdings wieder schnell erholen können. Mit der Angst vor steigenden Zinsen in den USA ging es im Januar 2022 weiter bergab mit dem Ether-Kurs. Grundsätzlich gilt: Auch in Zukunft werden externe Faktoren einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Kurses der digitalen Währung haben.