EZB-Ratssitzung Diese Notenbanksitzung wird für Anleger entscheidend

Mit dem Eingeständnis, die Inflation unterschätzt zu haben, würde Lagarde klare Kante zeigen. Allerdings nicht nur das: Sie würde der EZB auch die Möglichkeit offenhalten, die Leitzinsen bei anhaltend hoher Teuerung rascher anzuheben. Für Anleger wäre eine solche Entwicklung schwierig, denn unvermutet starke oder schnelle Zinsanstiege ziehen oft Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten nach sich.



Bisher gehen Anleger davon aus, dass die EZB die Zinsen im Juli, September und Dezember um jeweils 25 Basispunkte (also 0,25 Prozentpunkte) anheben wird. Lagarde könnte aber andeuten, dass Zinsanhebungen in Schritten von je 0,25 Prozentpunkten „nicht unter allen Bedingungen angemessen“ seien, sagt Konstantin Veit, Portfoliomanager bei Pimco, einer Investmenttochter der Allianz-Versicherung. Übersetzt heißt das: Gerät die Inflation noch stärker außer Kontrolle, könnten die Zinsen in Schritten von 50 Basispunkten beziehungsweise einem halben Prozentpunkt steigen – also doppelt so schnell wie meist erwartet.