Fondsmanager zu Credit-Suisse-Rettung „Die Situation war gespenstisch“

Jochen Felsenheimer ist Fondsmanager und Geschäftsführer der XAIA Investment in München. Bevor er 2009 XAIA mitgründete, leitete der promovierte Volkswirt das globale Credit Strategy Research bei der UniCredit Group. Er ist Autor mehrerer Bücher („Credit Crisis“, „Credit Default Swaps“) und wissenschaftlicher Artikel zu den Themen Kreditderivate, Kreditmärkte und zu volkswirtschaftlichen Fragestellungen. Die Anlagestrategie bei XAIA setzt auf Verlustvermeidung und ähnelt der von Hedgefonds, inklusive Spekulationen auf fallende Kurse. XAIA vertrauen vor allem Großanleger ihr Geld an. Mögliche Währungs- und Zinsrisiken vermeidet Felsenheimer durch den Einsatz von Spezialinstrumenten (Swaps). Gegen Zahlungsausfälle kauft er einen handelbaren Versicherungsschutz (Credit Default Swap, CDS). Ab sofort können Anleger wieder in den von Felsenheimer gelenkten XAIA Credit Basis II (LU2194006594) investieren. Der Fonds war lange geschlossen, kann aber durch die aktuellen Verwerfungen am Markt wieder Geld aufnehmen und zu höheren Renditen anlegen.