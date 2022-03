Beginnen wir mit den Preiseffekten, die in erster Linie durch die deutlichen Rohstoffpreisanstiege getrieben werden. Da sind zum einen die Sanktionen gegen russische Unternehmen, die Unsicherheit, wie lange russisches Öl und Gas aufgrund der Finanzsanktionen bezahlbar bleibt, der angekündigte Verzicht einzelner Länder (USA und Großbritannien um die wichtigsten zu nennen), keine russische Energie mehr zu importieren, aber auch die Sorge vor Gegensanktionen. Hinzu kommt, und das registriert die Öffentlichkeit erst langsam, dass der Krieg zu einem signifikanten Nahrungsmittelpreisanstieg geführt hat und weiter führen wird, und zwar gar nicht aufgrund von Sanktionen, sondern aufgrund von Knappheiten.



Russland und Ukraine zusammen stehen für über 20 Prozent der weltweiten Weizen und Maisexporte. In einem Kriegsgebiet kann eine Ernte nicht normal eingebracht werden, die Häfen der Ukraine sind blockiert. Wie stark die Ernte in Russland beeinträchtigt ist, ist offen, aber auch hier stellt sich die Frage nach dem Willen zum Export und ob es genug Schiffseigner gibt, die Transportkapazität bereitstellen können und wollen. Dies wird insbesondere die Inflation in vielen Schwellenländern treiben, denn dort ist der Anteil von Nahrungsmitteln am Konsumentenpreisindex oft um ein Vielfaches höher als bei uns.