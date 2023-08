Jahrestag des Gaslieferstopps Wann sich ein Anbieterwechsel lohnt

Um zu verstehen, wie stark die Gas- und dadurch mittelbar auch die Strompreise in den vergangenen Monaten in Bewegung waren, hilft ein Blick auf die Börsen. Dort unterscheidet man zwischen Spot- und Terminmarkt. Am Spotmarkt werden Strom und Gas für den folgenden Tag gehandelt, auf dem Terminmarkt werden Lieferverträge oft bis zu sechs Jahre im Voraus abgeschlossen. Vor allem der Spotmarkt ist so ein Indikator für den Grad der Unsicherheit.