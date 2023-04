Immobilien Finden Sie Wohnen auch ziemlich anstrengend?

Derzeit werde in Deutschland jedes Jahr ein Prozent des Gebäudebestands saniert (Vonovia, inzwischen selbst in einer Krise, schaffte da noch immerhin drei Prozent.) „Wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen“, so Buch, „werden mindestens sieben Prozent des gesamten deutschen Bestands unter das Strafregime der EU fallen.“