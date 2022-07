Wohnbarometer Für Hauskäufer gibt es nur einen Ausweg aus dem Zinsdilemma

Wer den Traum von der Immobilie trotzdem nicht aufgeben will, für den sieht Schroeter nur eine Lösung: mehr Eigenkapital, um die Zinsen zu drücken. „Eigenkapital ist der einzige Ausweg.“ Wer nicht auf ein Erbe oder eine großzügige Schenkungen hoffen kann, dem bleibt als Alternative, auf günstigere Immobilien auszuweichen, um seinen Eigenkapitalanteil erhöhen zu können.



Oder er legt den Traum vom Haus gleich ganz aufs Eis. Das tun offenbar derzeit sehr viele Deutsche, wie die Immoscout-Daten zeigen. Kletterten in den letzten Wohnbarometern die Kaufpreise stets weiter, während der Mietanstieg sich deutlich abkühlte, so ist die Lage nun genau andersherum.