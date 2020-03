Leser fragen, die WiWo antwortet Für wen Riester unschlagbar ist

Kann man grob sagen, für welche Gruppen sich Riester lohnt?

Lohnend ist Riester vor allem für Geringverdiener, vielleicht so bis 20.000 Euro Bruttoeinkommen pro Jahr. Wenn die dann noch mehrere Kinder haben, wird es wirklich sehr attraktiv. Selbst, wenn ich einen Minijob habe und der rentenversicherungspflichtig ist – was inzwischen der Regelfall ist – bekomme ich darüber Anspruch auf Riester-Förderung. Das kann sich lohnen. Da zahle ich im Zweifel nur 60 Euro im Jahr aus eigener Tasche ein und habe trotzdem Anspruch auf volle Förderung. Wenn ich zwei jüngere Kinder habe, würde ich in dem Fall 775 Euro an Zulagen pro Jahr bekommen und nur 60 Euro aus eigener Tasche einzahlen. In so einem Fall ist Riester tatsächlich unschlagbar.