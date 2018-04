++ Newsblog Syrien-Krise ++: Russland fordert wegen Angriff auf Syrien Sitzung des UN-Sicherheitsrates

+++ 8:17 Uhr, Syrien verurteilt Angriff +++

Syrien hat den Angriff der drei Westmächte auf das Land als „offenen Verstoß“ gegen internationales Recht „auf Schärfste“ kritisiert. Das Außenministerium in Damaskus forderte die internationale Gemeinschaft am Samstag in einer Mitteilung dazu auf, die „Aggression“ zu verurteilen. Diese heize die Spannungen in der Welt an und stelle eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit dar. Zuvor hatte bereits die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana den Angriff verurteilt. „Einmal mehr bestätigen die USA und die Achse zur Unterstützung des Terrors, dass sie gegen internationales Recht verstoßen, über das sie bei den Vereinten Nationen prahlerisch reden“, meldete sie. „Die Aggression der drei scheiterte und es gelang ihr nicht, ihre Terrorwerkzeuge zu retten.“