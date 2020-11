CDU-Abgeordneter „Wir dürfen Trump nicht mit Amerika verwechseln“

Wir verstehen Sie richtig: im Zweifel immer mit den Amerikanern – no matter what?

Beide Seiten, Amerika und Europa, brauchen einander. Der Atlantik liegt zwischen uns, aber wir sind verbunden durch unsere gemeinsamen Werte Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit – und wir werden es bleiben. Meine tiefe Überzeugung ist: Dieses Band kann auch ein noch so enger wirtschaftlicher Austausch mit China nicht in Frage stellen. Der Westen ist kein Auslaufmodell. Wenn wir wollen, können Europäer und Nordamerikaner eine große Erfolgsgeschichte schreiben – auch ökonomisch.



