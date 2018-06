G7: Donald Trump spielt seine Vorteile brutal aus

Nach dem G7-Gipfel in Kanada zeigten alle Finger auf den amerikanischen Präsidenten, der mit seiner unhöflichen, erratischen und brachialen Art alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Er habe den Prozess der G7 ad absurdum geführt. Das mag für den Moment stimmen, aber es liegt in europäischem Interesse, diesen Moment so kurz wie möglich zu halten. Die Position der europäischen Regierungen lautet zwar, inhaltlich nicht hinter die Vereinbarungen früherer Gipfel zurückfallen zu wollen. Es ist aber gut möglich, dass irgendwann die Frage ansteht, ob man wirkungslos an erreichten Gemeinsamkeiten festhalten möchte oder überhaupt weiter eine Stimme im internationalen Ordnungsdiskurs haben wird. Denn ohne die USA ist das Format G7 politisch wertlos. Auch deshalb kann der amerikanische Präsident so auftreten, wie er es wieder demonstriert hat.