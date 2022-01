SPD-Altkanzler Schröder wirft Baerbock Provokation Russlands vor – und der Ukraine „Säbelrasseln“

Lawrow betonte nach Angaben seines Ministeriums vom Freitag in einem Telefonat mit seiner deutschen Kollegin Baerbock erneut, dass Russland eine weitere Ausdehnung der Nato und eine Stationierung von Angriffswaffen verhindern wolle. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) forderte er zu Antworten auf Moskaus Fragen über die Sicherheit in Europa auf. Ein entsprechendes Schreiben gehe noch am Freitag an die OSZE, sagte er in einem Radiointerview.