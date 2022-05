Staatshaushalt Positive Signale aus der Ampel und der Union: Einigung über Bundeswehr-Sondervermögen scheint greifbar

Im Streit über die Einrichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr scheint eine Einigung in greifbare Nähe zu rücken. „Ich habe momentan das Gefühl, dass wirklich alle - CDU/CSU, SPD, Grüne und auch FDP - hier an einem Strang ziehen wollen und die Bundeswehr so ausstatten wollen, wie sie es dringend braucht“, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag im ARD. „Daher gehe ich noch davon aus, dass diese konstruktiven Gespräche auch zu einem Ergebnis führen vor der Sommerpause.“ Sie sei sehr optimistisch.