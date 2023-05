Treffen in Japan: G7-Staaten warnen vor Unwägbarkeiten für die Weltwirtschaft

Eine Idee der USA, gezielte Beschränkungen für Investitionen in China in Erwägung zu ziehen, wurde in dem Abschlussdokument nicht erwähnt. Allerdings hieß es, die G7-Staaten würden sich dafür einsetzen, dass ausländische Investitionen in kritische Infrastrukturen nicht „die wirtschaftliche Souveränität der Gastländer untergraben“.