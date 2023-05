US-Schuldengrenze Dieser Deal ist nur noch ein Schatten seiner selbst

Die Unzufriedenheit war absehbar. Denn McCarthy konnte in den Gesprächen mit der Administration nicht viel von der Wunschliste durchsetzen, die ihm seine Parteifreunde mit auf den Weg gegeben hatten. Im April hatten die Republikaner mit knapper Mehrheit einen Gesetzesentwurf durch das Repräsentantenhaus gebracht, der unter anderem vorgesehen hätte, den nicht-verpflichtenden Teil der staatlichen Ausgaben auf das Niveau von 2022 zurückzufahren und sie über die kommende Dekade um maximal ein Prozent jährlich zu erhöhen. Auch hätte das Gesetz die jüngsten Investitionen in die Steuerbehörde IRS rückgängig gemacht, einige Sozialprogramme an Arbeitsauflagen geknüpft und Steuernachlässe für den Ausbau erneuerbarer Energien kassiert. Im Gegenzug wäre die Schuldengrenze um gerade einmal ein Jahr erhöht worden. Biden hätte sich also im Wahljahr erneut mit dem Thema befassen müssen.