Bundesetat Warum es in Deutschland keinen Shutdown wie in den USA geben kann

Also wird zunächst innerhalb des Bundeskabinetts weiterverhandelt. Und zwar unter Federführung von Lindner, der theoretisch auch ein Vetorecht im Kabinett hat. Doch davon machte noch kein Finanzminister in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Gebrauch. Auch diesmal ist nicht daran zu denken – wohl aber, dass sich der Haushaltsstreit noch munter in die Länge zieht. Erst in der Regierung und dann im Bundestag und vielleicht auch noch im Bundesrat.

Obwohl der Bundestag das eigentliche Haushaltsrecht hat – auch „Königsrecht des Parlaments“ genannt, ist zunächst die Bundesregierung am Zug. Gemäß Artikel 110 Grundgesetz habe die Regierung das Initiativmonopol beim Haushaltsgesetz, erklärt Professor Hufeld. Das liege daran, dass die Abgeordneten des Bundestages weder über die Informationen noch über die Ressourcen verfügten, um die Myriaden an Haushaltsdaten zusammenzutragen.