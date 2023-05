Ron DeSantis Der holperige Start des Trump-Herausforderers

Nicht alle diese Vorwürfe sind falsch. Als DeSantis im Kongress war, unterstützte er tatsächlich Einschnitte ins soziale Netz – genauso wie Trump, als er im Weißen Haus regierte. Was jedoch schwerer wiegt: Ohne Trumps Unterstützung hätte DeSantis wahrscheinlich wirklich nicht die Nominierung für sein derzeitiges Amts bekommen. DeSantis hatte Trump damals umarmt, schaltete gar einen Wahlwerbesport, in dem er mit seinen Kindern eine Mauer auf Legosteinen baut, ihnen Trumps Bestseller „The Art of the Deal“ vorliest und seinen Neugeborenen in einen roten „Make America Great Again“-Strampler steckt. Das macht es für DeSantis schwer, sich von Trump zu distanzieren – zumal der Ex-Präsident an der Basis so beliebt ist, dass Angriffe auf ihn politische Karrieren beenden können.



Wie der Gouverneur angesichts dieser Gemengelage seine Kandidatur zu einem erfolgreichen Ende führen will, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Bislang verzichtete er weitgehend auf direkte Angriffe auf Trump. Doch das wird er nicht durchhalten können. Derzeit geben in Umfragen mehr als 50 Prozent der potenziellen republikanischen Teilnehmer an den Vorwahlen an, den Ex-Präsidenten auch 2024 unterstützen zu wollen. DeSantis steht bei rund 20 Prozent. Will er diesen Graben schließen, muss er Trumps Rückhalt schwächen. Doch ob er das kann, ist alles andere als sicher. Er gilt nicht gerade als natürlicher Wahlkämpfer, hat den Ruf, hölzern und kalt zu sein. In Iowa und New Hampshire legen die Wähler gleichwohl großen Wert auf Nähe. Und die Twitter-Panne zum Auftakt legt nicht gerade nahe, dass sein Team in der ersten Liga spielt.