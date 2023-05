US-Schuldenkrise „Biden muss nachgiebiger werden“

Politisch steht für Amerika sogar noch mehr auf dem Spiel: Wird die Schuldenobergrenze nicht erhöht, bevor den USA das Geld ausgeht, wäre dies ein weiteres Zeichen dafür, dass es dem politischen System Amerikas an Leitplanken fehlt. Ein Präsident, der sich weigert, über ein dringendes Thema mit dem Kongress zu verhandeln, ist ein Symbol des Scheiterns – ebenso wie ein Sprecher, der sich von einer kleinen Minderheit seiner Fraktion in Geiselhaft nehmen lässt.



Der Zerfall der Normen und der Mangel an Seriosität in Washington könnten eine wirtschaftliche Katastrophe auslösen. Zumal der Aufstand am 6. Januar 2021 mitsamt seinen Begleitumständen in guter Erinnerung ist: Erstmals in der amerikanischen Geschichte hat ein Präsident versucht, nach einer Wahlniederlage den friedlichen Machtwechsel zu verhindern.