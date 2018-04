USA gegen China: Diese Produkte und Branchen trifft der Handelsstreit

Nach Bekanntgabe verloren die Aktien des amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing fünf Prozent. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sollen Flugzeuge in der Gewichtsklasse von 15 bis 45 Tonnen betroffen sein. Darunter fallen die Passagierflugzeuge der Baureihe 737, die rund 75 Prozent des globalen Marktes in den vergangenen 20 Jahren ausmachte, so Bloomberg. Satte 25 Prozent schlägt Peking nun auf die Flugzeuge auf. Ein Plus, das für Boeing einen gewaltigen Rückschlag im Kampf mit Dauerkonkurrent Airbus bedeuten könnte. China gehört zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte in der Flugzeug-Industrie. 2022 könnte China bereits vor den USA zum größten Markt für Flugzeuge aufsteigen. Aktuell stammen noch mehr als die Hälfte aller chinesischen Maschinen aus den Werken des Chicagoer Flugzeugbauers. Jedes vierte Flugzeug von Boeing verkaufte es 2017 in dem asiatischen Land.