Am schnellsten abhaken kann man in diesem Wahlkampf die SPD und ihre Spitzenkandidatin, Noch-Justizministerin Katarina Barley. Aus ihrem jüngsten Interview wählte „Die Rheinpfalz“ den Satz: „Wir haben der EU so viel zu verdanken“ als Überschrift. Auch auf den Plakaten setzen Barley und Co. ganz auf bedingungslose Brüssel-Affirmation: „Europa ist die Antwort!“ lautet ihre Parole. Aber was war noch gleich die Frage?