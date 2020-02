An Karneval war eigentlich alles gesagt. Was viele nach dem plumpen Putzfrauen-Pogo ahnten, bestätigten in der Folge die Umfrageergebnisse für Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU hatte keine Vorsitzende, sondern eine bemühte Platzhalterin im Schatten ihrer Vorgängerin. Damit ist nun Schluss. Als Nachbeben zu Thüringengate, wo sich CDU und FDP mithilfe der AfD beinahe eine Regierung erschlichen hätten, gab AKK ihren baldigen Rücktritt bekannt. Dass in derselben Woche der Gewinn bei Daimler einbrach, passt ins Bild. Laut einer Umfrage glauben 80 Prozent der Deutschen, dass Mercedes-Fahrer CDU wählen, viel verdienen und wenig für Klima übrig haben.