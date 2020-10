Ein funktionierendes Gemeinwesen kann nicht auch noch den letzten Winkel einer Gesellschaft durchregulieren – egal, ob es wirtschaftliche oder gesundheitliche Schäden begrenzen will. So viel Kontrolle überfordert das System – solange es sich demokratisch nennt. Neben verhältnismäßigen Maßnahmen braucht es dringend einen Nährboden für selbstständig denkende Individuen, die wissen, dass man für harte Zeiten Geld auf die Seite legt und Pandemiepartys das falsche Signal sind – so wie beim BER.