Bauernproteste: Das Ende der 65-Milliarden-Euro-Mär von den ökoschädlichen Subventionen

Dass die knapp eine Milliarde Euro nun im Bundeshaushalt als Sparbeitrag fehlt, ist für die Ampelregierung schon schmerzhaft. Noch viel schlimmer und schmerzhafter wiegt jedoch eine weitere Erkenntnis: Die sogenannten ökologisch schädlichen Subventionen, zu denen das Umweltbundesamt auch die beiden Agrarbeihilfen zählt, lassen sich selbst in Krisenzeiten nicht abbauen. Es geht insgesamt um eine astronomische Summe von 65 Milliarden Euro. Also um noch mehr Geld als die 60 Milliarden Euro, die von der Ampelregierung 2021 vom Corona-Hilfsfonds in den Klima- und Transformationsfonds KTF verschoben wurden – in verfassungswidriger Weise, wie Karlsruhe vor einem Monat feststellte.