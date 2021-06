Deglobalisierung, Insolvenzen, Digitalisierung Diese Corona-Thesen haben sich so nicht bewahrheitet

Konzerte auf der Couch genießen, Spieleabend per Zoom, Yoga per Youtube, Konferenzen online besuchen. „Die Coronakrise hat die Digitalisierung unserer Zusammenarbeit um mindestens 15 Jahre nach vorn gebracht“, sagte Stefan Rief, Direktor beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart und stimmte damit in den Chor derjenigen ein, die Corona als den Digitalisierungsbeschleuniger schlechthin feierten.

Vor allem Schulen sollten davon profitieren, Corona für die Digitalisierung der Schulen ein Katalysator sein. Denn bis 2019 lief die Digitalisierung dort sehr schleppend. Sie hing oft davon ab, ob sich im Kollegium jemand persönlich engagierte. Der „Digitalpakt Schule“ sollte 2019 einen Anstoß geben. Im Coronajahr 2020 folgten dann „Sofortprogrammen“, die den 5-Milliarden-Euro-schweren „Digitalpakt“ um weitere 1,5 Milliarden Euro aufstocken sollten. Doch in der Praxis genutzt wurde dieser gewünschte Bildungs-Booster bislang offensichtlich kaum, wie die WirtschaftsWoche bereits im Mai Mai berichtete: So haben beispielsweise nur vier Länder laut BMBF, das auf „vorläufige Angaben“ verwies, überhaupt Geräte angeschafft: Sachsen führte demnach mit 21.524 Tablets und Laptops, gefolgt von Niedersachsen (16.176 Geräte), Hessen (2368) und Nordrhein-Westfalen, wo 862 angeschaffte Geräte auf 2,49 Millionen Schülerinnen und Schüler kommen. Die übrigen 12 Länder gaben laut BMBF als Bestellgröße „0“ an – „sofort“ geht anders. (Stand Mai 2021). Weitere 500 Millionen Euro aus dem vermeintlichen Turbo-Programm stehen seit November 2020 bereit, damit Schulen IT-Administratorinnen und -Administratoren einstellen und ihre digitale Technik verbessern können. Doch von den Ländern sind zum Stichtag 31. Dezember „bisher weder Mittel abgerufen noch gebunden“ worden, teilte das BMBF auf WirtschaftsWoche-Anfrage im Mai mit.