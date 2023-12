Deutschland in der Krise Wer hat auch keine Lust mehr auf Depression?

Der britische Historiker Harold James hat kürzlich in einem klugen Essay in der „FAZ“ auf den Zusammenhang zwischen der deutschen Lust an der Krise und den damit einhergehenden Stresstests für die parlamentarische Demokratie hingewiesen. Und es stimmt ja: Wenn der Eindruck nicht täuscht, dann stehen dem Land (wie auch einigen seiner Nachbarn) im kommenden Jahr politisch unruhige Zeiten bevor. Von drohenden Unwettern aus Übersee wie der US-Präsidentenwahl im November ganz zu schweigen.



Umso wichtige wäre es nun, die bevorstehende Zeit bis Neujahr einmal dazu zu nutzen, um sich neu zu orientieren: Wo steht dieses Land wirklich – abseits von allen Tatarenmeldungen und dem Alarm-Gekreische in den sozialen Medien? Denn blicken wir einmal vom Smartphone auf, nehmen wir die Kopfhörer ab, dann zeigt sich ein Bild, das neben allen Problemen durchaus auch optimistische Züge trägt.



Lesen Sie auch: Warum die Ampel „Tabu rasa“ wagen sollte



Deutschland steuert nämlich trotz KTF-Urteil aus Karlsruhe keineswegs auf einen Staatsbankrott zu! Die Gesamtverschuldung ist, verglichen mit der einzig hier relevanten Kennzahl, dem Bruttoinlandsprodukt, niedriger als in den meisten anderen Staaten. Die in der Etatplanung fürs kommende Jahr fehlende Summe von 17 Milliarden Euro sollte keine Regierung vor unüberwindbare Probleme stellen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die beteiligten Politiker der Ampelkoalition ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht werden – und der Versuchung widerstehen, um kleinlicher oder vermeintlicher parteipolitischer Geländegewinne willen das Ganze in Frage zu stellen. Willy Brandts Diktum „Erst kommt das Land, dann die Partei“ ist heute aktueller denn je!