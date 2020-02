Fragen und Antworten Gericht stoppt Rodung für Tesla-Werk

Das Model 3, das es in Deutschland ab gut 44 000 Euro zu kaufen gibt, brachte Tesla aus der Nische eines Herstellers teurer Oberklassewagen in einen breiteren Markt. Im vergangenen Jahr entfielen von den insgesamt 365 194 gebauten Teslas 302 301 auf das Model 3. Aktuell geht der Kompakt-SUV Model Y in Produktion, der auf derselben Plattform basiert. Doch die Kapazitäten werden knapp: In Fremont ist mit dem Ausbau auf 500 000 Einheiten von Model 3 und Y Schluss, eine Fertigungslinie steht schon in einem Zelt auf dem Hof. Und das Werk in Schanghai ist bisher auf 150 000 Fahrzeuge der Modelle ausgelegt.