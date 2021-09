Gründerin Verena Pausder über Digitalisierung „Wollen wir Weltmeister im Schneckentempo werden?“

Markus Söder hätte mehr Aufbruch vermitteln können als Armin Laschet?

Da bin ich mir gar nicht so sicher. Denn positiv an Armin Laschet ist sicher, dass er sich nicht allein Vorne sehen will, sondern ich traue ihm durchaus zu, eine Art Allstar-Team zusammen zu stellen. Bei Markus Söder wäre das vielleicht eine einsame Spitze geworden, auch, wenn er im Wahlkampf vermutlich schlagkräftiger gewesen wäre als Laschet. Aber noch einmal: die Zeiten sind so komplex, dass wir viele Experten brauchen.



Sie werden von vielen Parteien umworben. Hat auch Armin Laschet versucht, Sie in sein so genanntes Zukunftsteam zu locken?

Nein, ich bin parteilos, aber nichtsdestotrotz will ich gerne einen Beitrag dazu leisten wie beispielsweise ein Digitalministerium aufgesetzt wird, deshalb mische ich mich ein. Mir ist es beispielsweise ganz wichtig, dass Bildung nicht immer auf Länderebene geschoben wird, nach dem Motto: Das kann der Bund eh nicht entscheiden, deshalb müssen wir im Wahlkampf auch nicht drüber reden.