Gute Konjunktur: Deutsche Staatsverschuldung sinkt unter Zwei-Billionen-Marke

"Alle Ebenen des öffentlichen Gesamthaushalts trugen zum Schuldenabbau bei", erklärten die Statistiker. Der Bund stand Ende 2017 mit 1,242 Billionen Euro in der Kreide, ein Rückgang um 1,2 Prozent. Einen noch stärkeren Abbau schafften die Länder: Ihr Schuldenstand schrumpfte um 3,7 Prozent auf 586 Milliarden Euro. "Die meisten Länder konnten ihre Verschuldung abbauen", so die Statistiker. Prozentual besonders stark sank sie dabei in Sachsen (-16,0 Prozent), Baden-Württemberg (-13,0) und Bayern (-12,7). Entgegen der allgemeinen Tendenz erhöhten sich die Schulden in Hamburg (+4,6 Prozent), Thüringen (+3,5) und Sachsen-Anhalt (+2,2). Ein wesentlicher Grund in Hamburg waren Schuldenaufnahmen im Zusammenhang mit der HSH Nordbank.