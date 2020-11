Künstliche Intelligenz „Dr. Sommer“ für KMU: Wie die Regierung über KI aufklären will

Neben einem strategischeren Vorgehen fordern die Grünen nun eine Aufstockung der Mittel für den Ausbau des Forschungsstandorts. Die besten KI-Forschenden in Europa hätten sich längst in Netzwerken wie Ellis und Claire zusammengeschlossen, würden aber keine Unterstützung vom Bund bekommen, ärgert sich Anna Christmann, Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik: „Peinliche 500.000 Euro sind für die deutsch-französische KI-Kooperation im Haushalt vorgesehen, null Euro für europäische Netzwerke.“ In ihrem Änderungsantrag zum Haushalt fordert sie deshalb 130 Millionen Euro für den Aufbau eines europäischen Forschungszentrums mit wenigen exzellenten Standorten: „Deutschland muss Treiber der europäischen Kooperation sein, denn nur gemeinsam kann in Europa die internationale Strahlkraft entwickelt werden, um selbst über Entwicklung und Anwendungen von KI zu entscheiden und sie am Wohl unserer Gesellschaft auszurichten.“