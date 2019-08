Landtagswahl Brandenburg: „Wir können es schaffen“: Woidke glaubt an Wahlerfolg der SPD

Potsdam Nach dem Zugewinn der SPD in einer ARD-Umfrage sieht Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke für seine Partei die Chance auf einen Wahlerfolg bei der Landtagswahl am 1. September. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen können, stärkste Kraft in diesem Land zu werden“, sagte der SPD-Spitzenkandidat am Freitag dem Bayerischen Rundfunk. „Wahlkampf lohnt sich, der Trend geht in die richtige Richtung.“