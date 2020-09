Nach kalifornischem Vorbild: Söder spricht sich für Verbrenner-Zulassungsverbot ab 2035 aus

CSU-Chef Markus Söder spricht sich für eine zeitliche Befristung der Zulassung von Autos mit Benzin- und Diesel-Motoren nach dem Vorbild des US-Bundesstaats Kalifornien aus. Dort sollen von 2035 an keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden dürfen. „Das scheint mir ein sehr gutes Datum zu sein“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag auf einem virtuellen Parteitag der CSU in München.