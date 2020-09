Elektroauto-Schnäppchen Heute schon günstiger als der Volks-Tesla

Ein Tesla für 25.000 Dollar? Das stimmt zwar nicht ganz, denn Amerikaner nennen grundsätzlich Preise ohne Mehrwertsteuer, weil die in jedem US-Bundesstaat anders ist. 16 Prozent Mehrwertsteuer und zehn Prozent Zoll kämen für Teslas aus US-Produktion also für deutsche Kunden noch dazu. Eine Kampfansage ist so ein Preis trotzdem. Bisher kostet das günstigste Modell des Elektropioniers fast doppelt so viel; in Deutschland ist das Model 3 mit 55 Kilowattstunden-Akku für knapp 45.000 Euro zu haben. Etwas Geduld ist, wie immer, bei Musks Ankündigungen nötig. Der Unternehmer glaubt sie in drei Jahren umsetzen zu können.