Nahles-Rücktritt Deutschland drohen unruhige Zeiten

Der Druck in den vergangenen Tagen war so groß, dass der Schritt wahrscheinlicher wurde – und doch am Sonntag überraschend kam: Andrea Nahles kündigte ihren Rücktritt als SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag an. Ihre Entscheidung ist brutal, aber konsequent: Schließlich fehlte ihr der Rückhalt in der Partei und der Fraktion.