Rede des Bundeskanzlers Scholz lässt viele Fragen unbeantwortet

Noch vor wenigen Tagen hatte der Kanzler beispielsweise in einem „Spiegel“-Interview das Wort „Atomkrieg“ in den Mund genommen, nur um wenige Tage später in einer weiteren Hauruck-Aktion doch die Lieferung von Gepard-Panzern durchzusetzen. Wenn er Sicherheit ausstrahlen will, unerschütterliche Ruhe verbreitet, löst er bei vielen Bürgerinnen und Bürgern genau das Gegenteil aus – weil sie eben ahnen, dass es auch in des Kanzlers Inneren anders zugeht. Und zumal er in Robert Habeck dauernd einen Kanzler der Herzen neben sich hat, der in öffentlichen Selbstgesprächen genau die Zweifel und Ängste, den Zorn und den Kampfesmut artikuliert, den so viele verspüren.