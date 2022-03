Zwar skizziere der EU-Plan die „Rückkehr der Machtpolitik“ zwischen den USA und China, sagt Sicherheitsforscher Kaim. Handlungsanleitungen gebe er allerdings kaum. So bleibe unklar, wie etwa die neue Eingreiftruppe im Krisenfall zum Einsatz kommen könnte. Auch, wie so ein Krisenfall überhaupt aussehen würde, und ob alle 27-Staaten diesen einstimmig feststellen müssten, sei offen. Die ministerielle Panik nach dem Truppen-Versprecher von Lambrecht zeigt außerdem, wie wenig flexibel die Einzelstaaten in Wahrheit sind. „Ließe sich etwa eine Friedensmission in der Ukraine mit dieser Truppe überhaupt durchsetzen?“, fragt auch Kaim. Eher bestehe die Gefahr, dass Europa bei der Verteidigung an ihrer eigenen Uneinigkeit scheitere, heißt es in einer Analyse der SWP.