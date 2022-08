Tabaksteuer: Wie die Shisha-Bars in die Illegalität gedrängt werden

Auch die Gewerkschaft der Polizei warnte damals vor einem „Start-up-Programm für die Organisierte Kriminalität“. „Wir hätten lieber Unrecht gehabt. Aber nun zeigt sich, dass sich unsere Befürchtungen bewahrheiten. Leider wurden die Warnungen nicht ernst genommen“, sagt der Vorsitzende der GdP-Zoll, Frank Buckenhofer.



Nun boomt der Schwarzmarkt. Folke Rega vom Shisha-Verband beobachtet: „Illegale Anbieter sind massiv auf Instagram und in Shisha-Bars unterwegs.“ Der legale Handel laufe dagegen leer. Und viele Hersteller würden kaum noch die klebrige inhomogene Masse produzieren können, die sie nun mit neuen Abfüllmaschinen in die kleinen 25-Gramm-Packungen eintüten müssten. In die Bresche stoßen illegale Importeure oder Hinterhoffabriken. Der Shisha-Markt droht in die Illegalität zu kippen, befürchtet Rega: „Wir gehen davon aus, dass der Schwarzmarktanteil sich von bisher 40 auf 80 Prozent verdoppelt.“