Es hilft nicht, sich darüber zu beklagen, dass „besorgte Bürger“ sich der AfD in die Arme werfen. Was hilft, ist Klarheit im Umgang mit „besorgten Bürgern“: Wer AfD wählt oder sich unter ihrer Fahne versammelt, unterstützt Rassisten, Rechtsextreme und Fremdenfeinde, oder unterstützt AfD-Vertreter, die Rassisten, Rechtsextreme und Fremdenfeinde in ihren Reihen willkommen heißen. Dass die Union in Sachsen, nach jahrelangem Totalversagen bei der Bekämpfung des Rechtsradikalismus, auch nach den Nazi-Aufmärschen in Chemnitz nicht willens oder in der Lage ist, ihren „besorgten Bürgern“ diese simpelste aller politischen Elementartatsachen zuzumuten, spricht Bände: Die taumelnde Hilflosigkeit, mit der Ministerpräsident Michael Kretschmer aller polizeilich gewährten Hitlergrüße zum Trotz leicht tadelndes Verständnis äußert für die statistisch nicht gedeckten Überfremdungssorgen seiner Landeskinder - das grenzt an fahrlässige Wähler-Verzwergung und politische Kapitulation. Man stellt den demos nicht mehr vor Alternativen, sondern betreut seine wechselnden Stimmungen.