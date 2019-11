Für die SPD war es eine gute Woche: Sie stand ganz im Schatten der Union. Die Sozialdemokratie kann in Deutschland keinen Blumentopf mehr gewinnen, also freut man sich im Willy-Brandt-Haus, wenn die eigene Niederlage zur Abwechslung mal etwas knapper ausfällt als die der politischen Konkurrenz. Die CDU hat bei der Landtagswahl in Thüringen 11,7 Prozentpunkte verloren, die SPD bloß 4,2 – so kann man es eben auch sehen. Selbst die bösen Kommentare vom Spielfeldrand, mit der Sozialdemokraten ihre Cheftrainer und Teams sonst so gern überschütten, blieben diesmal aus. Die SPD hat sich offenbar daran gewöhnt, nur noch in der dritten Liga zu spielen. Sie ist bemüht, dort halbwegs achtbar abzuschneiden. Sie will nur nicht noch weiter nach unten durchgereicht werden. Sie sucht gerade neue Coaches für die nächste Saison. Und natürlich freut sie sich über jede Schlappe des alten Rivalen und Rekordmeisters, der ihr in jeder Hinsicht turmhoch überlegen ist.