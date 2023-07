Elterngeld und Ehegattensplitting: Geld ist nicht alles

Das Ehegattensplitting ist ein politisches Instrument mit enormer Wirkkraft für die Gleichberechtigung in der Arbeitswelt. Das Elterngeld ist ein anderes. Durch dieses hätten sich die besserverdienenden Männer endlich ein Jahr Auszeit fürs Kind genommen statt auf im Büro beim Chef zu glänzen. Wickeltisch statt Schreibtisch. So zumindest eine These, die in diesen Tagen in Twitter-Feeds und Leitartikeln ausgeführt wurde. Ob sie sich im Alltag bewahrheitet?