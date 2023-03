WiWo Startklar Das müssen Sie heute Morgen wissen

2. Immerhin, die Situation am Bankenmarkt scheint sich nach dem turbulenten Credit-Suisse-Wochenende ein wenig entspannt zu haben. Peer Steinbrück, zur Zeit der letzten großen Finanzkrise deutscher Finanzminister, zeigt sich im Gespräch mit der WirtschaftsWoche optimistisch, dass das Schlimmste jetzt durchgestanden sei: „Ich glaube nicht, dass die aktuelle Situation vergleichbar ist mit der Finanzkrise und ich finde im Moment auch manche Äußerung viel zu dramatisch. Weder die Situation in den USA noch in der Schweiz lassen erkennen, dass sich eine Krise in der Dimension 2008/2009 erneut anbahnt.“