Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel Die deutsch-französische Verstimmung belastet den EU-Gipfel

Besonders groß sind die Differenzen beim Thema Energie. Frankreich fordert (gemeinsam mit vielen anderen Staaten) einen Gaspreisdeckel, den die Bundesregierung ablehnt. Beim EU-Gipfel in Brüssel setzte sich Macron nun durch. Nach rund zehnstündigen Verhandlungen stand in der Nacht zum Freitag die Abmachung, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten und andere Optionen weiter zu prüfen. Macron hatet Scholz zuvor Egoismus in der Energiefrage vorgeworfen und Deutschland als isoliert in der EU bezeichnet.