Blick hinter die Zahlen #48 – Superwahljahr 2021 Wie die Volksparteien ihren Rückhalt verloren

Die Stützen der alten Bonner Republik, so könnte man es mit Blick auf die Zahlen zusammenfassen, verlieren an Rückhalt in der Gesellschaft. Die SPD hat sich mehr als halbiert, die CDU ist auch nicht weit davon entfernt – und der Trend bleibt rückläufig. „Institutionen, die lange sinnstiftend für die Bundesrepublik waren, haben kontinuierlich an Einfluss verloren“, sagt Constantin Wurthmann, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das gelte für Kirchen und Gewerkschaften, und eben auch für (Volks-)Parteien.