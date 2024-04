Deutscher Innovationspreis „Was jetzt passiert, ist größer als das Internet“

Nach drei Jahren in Cupertino kehrte Andrulis zurück nach Deutschland – und gründete in Heidelberg AlephAlpha, zusammen mit Samuel Weinbach, einem seiner ehemaligen Kollegen in der Unternehmensberatung Deloitte. Ihn trieb eine höhere Mission: „Mir liegt die Zukunft Europas am Herzen“, sagt er. „Die Vorstellung, dass unser Fundament, auf dem wir stehen, immer weiter bröckelt, und dass wir am Schluss irgendwann nur noch das Oktoberfest und das Heidelberger Schloss an US-Touristen verkaufen, finde ich schrecklich.“